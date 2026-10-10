In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Milan presenta “The Chamber”, una nuova serie originale che mette al centro il benessere mentale attraverso le esperienze degli atleti. L'iniziativa parte dal mondo dello sport per affrontare un tema sempre più importante, soprattutto per le nuove generazioni: imparare a conoscere sé stessi, gestire le pressioni e sviluppare fiducia e consapevolezza. Il primo protagonista sarà Luka Modrić, seguito da altri volti rossoneri e dall'atleta paralimpico Simone Barlaam.

The Chamber, un'esperienza per ascoltare sé stessi

Il progetto nasce dall'idea che la mente, proprio come il corpo, abbia bisogno di essere allenata nel tempo. Gli sportivi di alto livello devono confrontarsi quotidianamente con aspettative, responsabilità e momenti difficili, sviluppando gli strumenti necessari per mantenere il proprio equilibrio.

Il cuore di “The Chamber” è una camera semi-anecoica, uno spazio in cui i rumori esterni vengono ridotti al minimo. Qui i protagonisti restano soli con il proprio respiro, il battito cardiaco e i pensieri, vivendo un'esperienza pensata per favorire l'ascolto interiore.

Al termine, il giornalista, autore e conduttore di podcast Luca Casadei accompagna ciascun partecipante in una conversazione aperta, partendo dalle sensazioni provate durante l'esperienza per arrivare a riflessioni più personali.

Modrić apre la serie: pressione ed equilibrio al centro

A inaugurare il progetto sarà Luka Modrić. Il centrocampista croato racconterà il proprio rapporto con la pressione e le aspettative, soffermandosi sul percorso che gli ha permesso di trovare un equilibrio nel corso della carriera.

Dopo di lui, la serie coinvolgerà Kay-Lee de Sanders, Matteo Gabbia, Mario Gila, Yunus Musah, Filippo Plazzotta e Nadine Sorelli. Tra i protagonisti ci sarà anche Simone Barlaam, atleta paralimpico, che porterà una prospettiva differente sul rapporto tra sport, consapevolezza e crescita personale.

Attraverso storie ed esperienze diverse, “The Chamber” punta a mostrare come la gestione delle emozioni e delle difficoltà rappresenti una parte importante del percorso di ogni atleta, dentro e fuori dal campo.

Fondazione Milan, attenzione alle nuove generazioni

L'iniziativa si inserisce anche nel percorso portato avanti da Fondazione Milan, che da tempo utilizza lo sport come strumento di inclusione, crescita e cambiamento sociale.

In questo contesto, il benessere mentale assume un ruolo centrale, soprattutto quando si parla di giovani. L'obiettivo è promuovere fiducia, resilienza e consapevolezza di sé, aiutando le nuove generazioni ad affrontare le sfide future.

Il messaggio del progetto è chiaro: prendersi cura della propria mente non significa occuparsi di sé soltanto nei momenti di difficoltà, ma costruire giorno dopo giorno le risorse necessarie per affrontare le pressioni della vita quotidiana. Con “The Chamber”, il Milan porta così il tema del benessere mentale al centro di una riflessione che supera i confini dello sport e coinvolge tutti.