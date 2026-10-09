Sassuolo-Milan, tutto esaurito nel settore ospiti del Mapei Stadium. I tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra di Amorim nella sfida di domenica.
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Il Milan potrà contare sul sostegno dei propri tifosi anche nella trasferta contro il Sassuolo. In vista della sfida in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium, è arrivata la notizia dell'esaurimento dei biglietti destinati ai sostenitori rossoneri. La Tribuna Nord, riservata al pubblico ospite, ha registrato il tutto esaurito, confermando la grande partecipazione della tifoseria in occasione della ripresa del campionato.
Sassuolo-Milan, settore ospiti tutto esaurito
A comunicare l'esaurimento dei tagliandi è stato il Sassuolo attraverso un aggiornamento ufficiale sulla prevendita. Non ci sono più posti disponibili nel settore ospiti per la gara valida per la sesta giornata di Serie A.
Un segnale importante per la squadra di Ruben Amorim, che potrà contare sul calore dei propri sostenitori in una trasferta che apre una fase particolarmente intensa della stagione. Dopo la pausa dedicata alle nazionali, il Milan si prepara infatti a tornare in campo per riprendere il proprio cammino in campionato.
Restano pochi biglietti negli altri settori
Il tutto esaurito riguarda la Tribuna Nord, mentre negli altri settori del Mapei Stadium la prevendita prosegue con disponibilità limitata. Il Sassuolo ha inoltre comunicato che sono terminati gli accrediti riservati alle persone con disabilità.
Considerata l'affluenza prevista, l'indicazione per gli spettatori è quella di raggiungere l'impianto con adeguato anticipo, così da agevolare le operazioni di ingresso. Per i tifosi ospiti è inoltre previsto un parcheggio dedicato in viale Felice Romano.
Il Milan riparte con il sostegno dei suoi tifosi
La risposta del pubblico rossonero rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza alla squadra in vista della ripresa degli impegni ufficiali. La sfida contro il Sassuolo sarà un appuntamento importante per ritrovare ritmo e continuità dopo la sosta.
Per Amorim e i suoi giocatori, il sostegno dei tifosi potrà essere un fattore da sfruttare anche lontano da San Siro. Al Mapei Stadium, il settore riservato ai milanisti sarà tutto esaurito: adesso la parola passa al campo.
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