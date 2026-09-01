Stefano Borghi ha espresso le sue opinioni sull’arrivo di Omari Hutchinson al Milan, in prestito dal Nottingham Forest.

Sul suo canale YouTube, Borghi ha analizzato l'ingresso di Hutchinson. Ecco un estratto delle sue considerazioni.

"Si tratta di un altro giocatore che potrebbe portare novità perché è molto ingegnoso, creativo, veloce, con eccellenti capacità di dribbling e una notevole conduzione del pallone a velocità elevata. Deve però aumentare il numero dei suoi gol. Essendo mancino, lo vedo idealmente come un trequartista destro, un po' in competizione con Rabiot; sono profili completamente diversi, ma le alternative e le soluzioni diverse sono necessarie. È un atleta che potrebbe rivelarsi interessante nel campionato italiano, se riesce ad adattarsi perfettamente alle idee di Amorim. Mi sembra un affare intrigante".

Borghi sul goal di Ramos valido per la vittoria contro il Venezia

"Infine ha trovato Gonçalo Ramos, e questo è stato cruciale, soprattutto considerando il gol che aveva sbagliato nel primo tempo. Per me è chiaro che il processo di adattamento a questo nuovo stile di gioco, diverso rispetto alle abitudini dello scorso anno, sarà lungo e difficile. Il Milan continua a inserire nuovi giocatori. Ora ha acquistato anche Hutchinson dopo aver salutato Leao, di cui abbiamo parlato ampiamente".