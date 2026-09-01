Il futuro di Youssouf Fofana potrebbe essere lontano dal Milan, con il Lione che continua a lavorare per chiudere l’operazione. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il nodo dello stipendio blocca Fofana-Lione

“Per quanto riguarda Fofana al Lione, siamo fermi allo scambio di documenti tra club: l'operazione è impostata, ma manca semplicemente l'accordo tra Lione e Milan sulla suddivisione dello stipendio del giocatore”.

Moretto ha spiegato come la trattativa sia ben avviata, ma non ancora definita: “Sono dettagli, ma dettagli importanti all'interno di una trattativa. Serve sbloccare questo punto per arrivare alla chiusura dell'affare”.

Moretto: “Tutte le parti erano ottimiste”

L'esperto di mercato ha poi invitato alla prudenza, sottolineando che le parti erano fiduciose sulla riuscita dell'operazione, ma che al momento manca ancora un'intesa definitiva.

“È una situazione impostata e tutte le parti erano veramente molto ottimiste di arrivare a una conclusione positiva, ma al momento l'affare non si sblocca. È giusto fare cronaca senza fare allarmismo, però lo raccontiamo: se Fofana non va al Lione, almeno la gente sa che in questo momento ci sono ancora dei punti da sistemare, soprattutto la ripartizione dell'ingaggio tra Milan e Lione. Vediamo come procede la situazione”.

Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se le due società riusciranno a trovare l'accordo necessario per sbloccare definitivamente il trasferimento del centrocampista francese.