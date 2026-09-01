Matteo Moretto aggiorna sulla trattativa tra Milan e Lione per Fofana: l’affare è impostato, ma resta da definire la ripartizione dell’ingaggio.

Riccardo Focolari
- Milano

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Il futuro di Youssouf Fofana potrebbe essere lontano dal Milan, con il Lione che continua a lavorare per chiudere l’operazione. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il nodo dello stipendio blocca Fofana-Lione

Per quanto riguarda Fofana al Lione, siamo fermi allo scambio di documenti tra club: l'operazione è impostata, ma manca semplicemente l'accordo tra Lione e Milan sulla suddivisione dello stipendio del giocatore”.

Moretto ha spiegato come la trattativa sia ben avviata, ma non ancora definita: “Sono dettagli, ma dettagli importanti all'interno di una trattativa. Serve sbloccare questo punto per arrivare alla chiusura dell'affare”.

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Moretto: “Tutte le parti erano ottimiste”

L'esperto di mercato ha poi invitato alla prudenza, sottolineando che le parti erano fiduciose sulla riuscita dell'operazione, ma che al momento manca ancora un'intesa definitiva.

È una situazione impostata e tutte le parti erano veramente molto ottimiste di arrivare a una conclusione positiva, ma al momento l'affare non si sblocca. È giusto fare cronaca senza fare allarmismo, però lo raccontiamo: se Fofana non va al Lione, almeno la gente sa che in questo momento ci sono ancora dei punti da sistemare, soprattutto la ripartizione dell'ingaggio tra Milan e Lione. Vediamo come procede la situazione”.

Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se le due società riusciranno a trovare l'accordo necessario per sbloccare definitivamente il trasferimento del centrocampista francese.

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