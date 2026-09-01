Il Milan continua a lavorare per Tiago Gabriel del Lecce: secondo Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi contatti per cercare l’accordo.
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan continua a lavorare sul mercato anche per rinforzare il reparto difensivo. Tra i profili seguiti dai rossoneri c'è Tiago Gabriel, centrale del Lecce assistito da Jorge Mendes.
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti per provare a trovare un accordo.
Tiago Gabriel-Milan, sfida contro il tempo
“Tiago Gabriel al Milan: nuovi contatti per cercare un accordo. Corsa contro il tempo: ci sono altri due club interessati”, ha spiegato Pedullà.
Il Milan dovrà quindi accelerare per cercare di battere la concorrenza e chiudere l'operazione prima della fine della sessione estiva. La trattativa resta aperta, con le prossime ore che potrebbero risultare decisive per il futuro del giovane difensore del Lecce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA