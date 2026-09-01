Il Milan è impegnato a finalizzare le ultime operazioni nel mercato: possibili trasferimenti in Francia per Fofana e Bondo

Dato che mancano poche ore alle 20, termine della finestra estiva di calciomercato, non è facile prevedere ulteriori arrivi per il Milan; ciò che è certo è che si attendono le vendite di alcuni giocatori in eccesso. Da questo punto di vista, come è stato evidenziato da tempo, la dirigenza di via Aldo Rossi sembra essersi attivata con un certo ritardo e ora deve sistemare almeno tre calciatori: i centrocampisti Fofana e Bondo, e il difensore Tomori.

CESSIONI MILAN: FOFANA AL LIONE, BONDO AL MONACO

Questa mattina Tuttosport analizza la situazione delle cessioni del Milan in questo ultimo giorno di mercato. Il giornale torinese titola: "Fofana-Lione in fase di conclusione, Bondo diretto verso il Monaco". Nonostante alcune difficoltà emerse tra ile il, riportate ieri sera da Di Marzio, si cerca di portare a termine l'affare entro oggi. Per quanto riguarda Bondo, c'è interesse del Sassuolo, ma il giocatore preferirebbe tornare a giocare nel suo paese. Sorprendentemente, Tomori potrebbe restare poiché non sono arrivate proposte concrete per lui.