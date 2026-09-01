Il Milan desidera garantire la permanenza di Adrien Rabiot, uno dei giocatori più importanti della squadra rossonera: sono iniziati colloqui con la madre-agente Veronique.

Iniziati i contatti tra le parti per il rinnovo

Contrariamente a quanto si pensava, non ci sarà un addio, né tantomeno verso il Napoli: ilintende assicurarsi Adrien Rabiot anche per le prossime stagioni. Dopo l'uscita dial termine della scorsa stagione, si sono fatte molte speculazioni sul futuro del centrocampista francese con il Milan, in particolare sulla possibilità che potesse seguire l'allenatore livornese nel suo percorso a Napoli. In risposta a queste voci, il francese è sceso in campo nella prima partita di campionato, contribuendo con un assist e un gol, dimostrando così il suo impegno nel progetto. Per questo motivo, il Milan desidera agire tempestivamente per rinnovare il contratto di Rabiot.Il contratto dicon il Milan è valido fino al 2028. Quindi c'è tempo per lavorare al rinnovo, ma data la qualità del giocatore e la sua rilevanza, non bisogna neppure perdere tempo. Questa mattina Tuttosport riporta che il club rossonero sta cercando di anticipare le proprie mosse: "La missione Rabiot, un diavolo per sempre. Il club intende confermare il francese fino al 2030". Inoltre, nel sottotitolo si legge: "Iniziati i colloqui con Veronique, madre-agente del centrocampista. Contratto da top rossonero, già c'è sintonia con Amorim".