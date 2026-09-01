Carlo Pellegatti, giornalista, ha commentato sul suo canale YouTube riguardo agli aggiornamenti recenti sul mercato del Milan: "Non ho nomi di potenziali acquisti da proporre, quindi vi avviso subito che non sto fantastcando su possibili acquisti. Tuttavia, ho ricevuto delle informazioni ieri sera, il che è già un segnale significativo e positivo. Anche se potremmo non acquistare nessuno e potremmo finire per dire che la rosa non è completa, va bene, non prenderemo nessuno. Ma so, perché me lo hanno riferito alcuni agenti, che ci sono dei movimenti per cercare finalmente un difensore. Stanno esplorando opzioni".

"Non serve a nulla ironizzare con commenti del tipo "potevano farlo prima": questi sono i dirigenti a cui ci dobbiamo adattare. L'importante è che alla fine riescano a raggiungere il loro obiettivo. Se avessero affrontato il discorso dei difensori due settimane fa sarebbe stato meglio, e avremmo potuto ottenere risultati più velocemente, ma questo è il contesto: stiamo semplicemente riportando gli eventi. Quando si fa cronaca, non si inventa, bisogna riconoscere che ci sono dei movimenti per trovare un difensore, anche con il tentativo, all'ultimo minuto, di far partire Tomori. La partenza di Tomori aprirebbe la strada alla - attenzione alla mia scelta di parole - potenziale (potenziale, non certo) entrata di un altro difensore. Dobbiamo quindi seguire attentamente questa giornata, questo primo settembre fino alle otto di sera. "

Tuttavia, l'inserimento di un nuovo difensore nelle poche ore finali del calciomercato è piuttosto difficile. È lo stesso Pellegatti a mettere in guardia tutti

"Probabilmente - non voglio farmi illusioni né illudervi - non ci saranno sviluppi. Ma il fatto che ci siano dei movimenti in corso, contatti e telefonate, mi fa pensare che la situazione sia cambiata rispetto a ieri, perché chi ha parlato con i vertici del Milan ha ricevuto come risposta: 'È molto probabile che il mercato sia concluso'. "