D.S.Bodo/Glimt: “Hauge è un fenomeno, gran colpo del Milan”

MILANO – Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Bodo/Glimt, Aasmund Bjørkan, ha parlato di Jens-Petter Hauge, uomo del momento in casa Milan: "I dirigenti rossoneri l'avevano notato molto tempo prima della partita contro di noi in Europa League, che comunque è stata importante per convincerli definitivamente. Il giocatore era richiesto anche in Premier League e Bundesliga, oltre che da un'altra società italiana, ma avevamo dato la parola a Paolo Maldini. Scudetto al Milan? E' possibile, basta far giocare Hauge…è un fenomeno, ci pensa lui".