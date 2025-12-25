Milan, ecco i giocatori più utilizzati da Allegri fin qui in Serie A

Dai dati sui minuti giocati in Serie A emergono i cinque imprescindibili di Allegri nel Milan fin qui: sorpresa Modric al primo posto.

Analizzando i dati delle partite di Serie A del Milan fino a questo momento, guardando i minuti giocati riportati da Score90, emerge chiaramente come siano cinque gli imprescindibili di Allegri.

La top 5 dei fedelissimi di Allegri

In quinta posizione c’è ovviamente Maignan. Il portiere è un ruolo che più di altri tende a rendere un giocatore inamovibile, ma il francese ha saltato una partita per un problema fisico e per questo non è al primo posto della classifica. Ha comunque totalizzato 1226 minuti in campo.

Al quarto posto c’è un giocatore rivitalizzato da Allegri quest’anno grazie al nuovo ruolo di braccetto sinistro: Pavlovic, con 1283 minuti. La scorsa stagione era stato considerato un po’ un flop, anche se alcune buone qualità si erano intraviste, e Allegri è riuscito a valorizzarle al meglio.

Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, troviamo Saelemaekers con 1311 minuti. Negli ultimi due anni era stato in prestito lontano dal Milan, ma al rientro è stato subito inserito tra gli inamovibili di Allegri. Il suo ruolo da quinto di centrocampo nel 3-5-2 è quello che esalta maggiormente le sue caratteristiche.

Al secondo posto c’è Gabbia, uno degli insostituibili. Cresciuto tantissimo in termini di sicurezza e affidabilità, è diventato uno dei punti fermi di questo Milan, oltre a essere uno dei giocatori con il maggiore senso di appartenenza al club rossonero. Per lui 1320 minuti fin qui.

E al primo posto, chi l’avrebbe mai detto ad agosto, c’è Luka Modric. A 40 anni ha dimostrato una tenuta sorprendente, riuscendo a reggere tutte le partite di campionato da titolare. È lui il vero insostituibile di Allegri, con ben 1325 minuti giocati in Serie A fino a questo momento. Un fenomeno.