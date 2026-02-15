Milan, Gimenez brucia le tappe: ecco quando sarà a disposizione

Buone notizie per il Milan e Santi Gimenez: manca poco al rientro dopo l’operazione alla caviglia. Allegri è ottimista.

Una delle notizie, anche un po’ inaspettate, date dallo stesso mister Allegri nella conferenza stampa pre-partita della sfida che il Milan ha giocato col Pisa, riguarda Santi Gimenez. L’attaccante messicano è stato il vero lungodegente di questa stagione dei rossoneri, con un infortunio alla caviglia rimediato a fine ottobre per cui, in un primo momento, si era scelta la terapia conservativa che però non ha avuto successo. Successivamente si è deciso di optare per l’operazione ad inizio gennaio. Intervento che dovrebbe aver risolto il problema, con Gimenez che ha già iniziato la sua riabilitazione e sta procedendo spedito verso il ritorno in campo. Ritorno che potrebbe arrivare prima del previsto: le stime erano per fine marzo-inizio aprile, ma le dichiarazioni di Allegri pre-Pisa sono state più ottimistiche:

“Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione”.

Gimenez, il rinforzo per il finale di stagione

Se tutto andrà bene, dunque, Santi Gimenez sarà il rinforzo in più per il finale di stagione del Milan. Dopo tutto questo tempo fuori dovrà sgomitare per guadagnarsi spazio, con il Milan che a gennaio è stato costretto ad intervenire sul mercato e prendere Fullkrug anche per ovviare alla sua assenza.

Starà a Gimenez cercare di dimostrare il suo valore e di fare ciò che non è riuscito a fare fin qui: convincere sul campo per meritarsi anche eventualmente un futuro al Milan.