Milan-Genoa, occhi puntati su Colombo: per lui sfida speciale da ex

Lorenzo Colombo affronta stasera il Milan vestendo la maglia del Genoa: la sfida speciale contro il club in cui è cresciuto calcisticamente.

La partita tra Milan e Genoa in programma stasera sarà anche una sfida nella sfida per un giocatore in particolare: Lorenzo Colombo. Colombo è un prodotto del vivaio del Milan e negli ultimi anni ha girato parecchio in prestito: Spal, Lecce, Monza, Empoli e ora Genoa. Il cartellino resta comunque del Milan, con cui in estate ha anche svolto tutta la preparazione, compresa la tournée in Australia. Al Genoa è arrivato ancora in prestito, con un riscatto fissato a 10 milioni che scatterà in automatico se i rossoblù dovessero centrare la salvezza.

Colombo sfida il Milan da ex

Dopo un avvio di stagione difficile, l’attaccante sta crescendo di rendimento nelle ultime gare. A partire dall’arrivo di Daniele De Rossi, giunto in corsa sulla panchina del Genoa, Colombo ha ricevuto grande fiducia e la sta ripagando sul campo. A segno nell’ultima giornata di Serie A nel pareggio 1-1 contro il Pisa e un bottino di tre gol e un assist fin qui in campionato. Il Milan dovrà fare attenzione, e anche lo stesso Allegri ieri nella conferenza stampa della vigilia ci ha tenuto a sottolinearlo:

“Hanno Colombo in attacco che sta facendo molto bene e sono contento perché è un ragazzo straordinario”.

Nei casi degli ex si innesca sempre un meccanismo particolare nella testa dei giocatori: un mix tra riconoscenza e voglia di stupire, e se possibile farsi anche un po’ rimpiangere, nel senso buono del termine ovviamente, soprattutto quando si tratta di un giocatore che non è stato solo di passaggio, ma è cresciuto nel club. Ricordiamo comunque come Colombo in passato sia già andato a segno contro il Milan da ex, quando vestiva la maglia del Monza nella stagione 2023/24: in quell’occasione i rossoneri persero 4-2.