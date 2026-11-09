Il Milan continua a sorridere anche con la sua seconda squadra. Milan Futuro conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e conferma il proprio ottimo momento di forma, superando con un netto 3-0 la Virtus CiseranoBergamo. Una prestazione convincente per i ragazzi di Sergio Navarro, capaci di gestire la partita dall'inizio alla fine senza concedere praticamente nulla agli avversari.

A prendersi la scena è stato Fabio Pandolfi, autore di una splendida doppietta, mentre nel finale Idrissi ha completato il risultato sfruttando una ripartenza. Tre punti pesanti che permettono ai rossoneri di salire a quota 23 in classifica, portandosi a sole due lunghezze dalla vetta.

Pandolfi protagonista, Idrissi chiude i conti

La partita si sblocca al 32' del primo tempo. Dopo alcune occasioni create dalla formazione rossonera, Guernier trova il corridoio giusto sulla destra e serve Pandolfi, che da posizione favorevole non sbaglia e porta avanti i suoi.

Il Milan Futuro continua a controllare il gioco e trova subito il raddoppio nella ripresa. Al 47' è ancora Pandolfi a colpire: il suo mancino, deviato da un avversario, sorprende il portiere Rovelli e finisce in rete. Una doppietta che certifica la grande giornata del centrocampista rossonero.

La Virtus CiseranoBergamo prova a reagire, ma la squadra di Navarro mantiene il controllo della gara. Nel finale arriva anche il tris: Cappelletti guida un contropiede e serve Idrissi, che con il destro firma il definitivo 3-0.

Milan Futuro a due punti dalla vetta

Il successo assume un valore ancora maggiore guardando la graduatoria del Girone B di Serie D. Milan Futuro raggiunge quota 23 punti e occupa il terzo posto, alle spalle di Chievo Verona e Nibbiano & Valtidone, entrambe a 25.

Per la formazione di Navarro si tratta della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Virtus Verona e Piacenza. A rendere ancora più significativo il momento è la striscia di sei risultati utili consecutivi.

Il prossimo appuntamento sarà dopo la sosta: il 22 novembre alle 14:30 i rossoneri affronteranno la Tritium. L'obiettivo sarà dare continuità a questo percorso e continuare a mettere pressione alle squadre che occupano le prime posizioni.