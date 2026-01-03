Milan, Fullkrug dopo il debutto: “Mi sento già a casa”

Il neo acquisto Niclas Fullkrug commenta il suo debutto con il Milan dopo la vittoria a Cagliari: ecco le sue parole sui social.

La vittoria di ieri sera a Cagliari è stata anche la prima in rossonero per il nuovo acquisto del Milan, Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, appena arrivato dal West Ham, è stato buttato nella mischia da Allegri a gara in corso per dare una mano alla squadra e si è dato subito da fare, mettendo a referto una prestazione tutto sommato positiva, facendo a sportellate coi difensori e offrendo qualche sponda interessante ai compagni.

Al termine del match, Fullkrug ha espresso tutta la sua soddisfazione sui social per questo debutto in maglia rossonera. Ecco il messaggio pubblicato su Instagram.

“Debutto perfetto, inizio anno perfetto. Assolutamente onorato di aver giocato subito la mia prima partita! Mi sento già a casa, anche se la prima partita in casa deve ancora arrivare – non vedo l’ora! Grazie per il vostro supporto oggi e buon fine settimana, rossoneri!”.