Milan, ecco il piano per avere Vlahovic a giugno

Il Milan pensa a Dusan Vlahovic per giugno a parametro zero: dialoghi aperti ma c'è il nodo ingaggio. Tutti i dettagli sul piano rossonero.

Il Milan ha messo una toppa nel reparto offensivo con Fullkrug, che verrà ufficializzato non appena aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Le direttive della società erano chiare: spesa minima, e Fullkrug è stato ritenuto il profilo adatto per provare a risolvere una lacuna della rosa nel breve termine senza investire troppo.

Discorso che potrebbe essere diverso a giugno. Sperando che il Milan riesca ad arrivare a fine stagione con una qualificazione in Champions League in tasca, si può ipotizzare l’acquisto di un attaccante di più alto profilo. In un reparto offensivo che, è vero, può contare su Pulisic e Leao, ma che vede Gimenez e Nkunku ancora lontani dal convincere.

Allegri vorrà sicuramente un centravanti da area, come piace a lui, e la richiesta potrebbe essere ancora Dusan Vlahovic, il grande obiettivo del mercato estivo rossonero. L’attaccante serbo andrà in scadenza nel giugno 2026 con la Juventus e quindi si libererà a parametro zero. La sensazione è che il Milan ci proverà con decisione: i dialoghi con il suo entourage non sono mai stati interrotti e il fatto di non dover pagare il cartellino permetterebbe di poter fare anche uno sforzo maggiore sull’ingaggio.

Nodo ingaggio e concorrenza: le chiavi dell’operazione

Ed è proprio questo il nodo principale. L’ingaggio di Vlahovic alla Juventus supera attualmente i 12 milioni di euro netti a stagione. Cifre fuori portata per il Milan, che ha un tetto salariale fissato intorno ai 6,5 milioni con Leao. Anche in caso di ritocco verso l’alto, è difficile immaginare un raddoppio. Per questo, al momento, il problema è soprattutto economico, perché al giocatore non dispiacerebbe riabbracciare Allegri e approdare in rossonero.

La situazione si complicherebbe ulteriormente se dovesse inserirsi un’altra squadra europea competitiva, disposta a garantirgli lo stesso stipendio attuale. In quel caso per il Milan ci sarebbe poco da fare. Va ricordato inoltre che il club rossonero difficilmente partecipa ad aste o a giochi al rialzo e non intende assecondare richieste eccessive tra commissioni agli agenti e bonus alla firma.

Per far vestire a Vlahovic la maglia del Milan servirà quindi il già citato sforzo della società sull’ingaggio, e sarà fondamentale anche la volontà dello stesso calciatore, chiamato eventualmente a fare qualche rinuncia.