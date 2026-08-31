Il Milan è pronto ad aprire un fronte importante per il futuro della squadra: il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot.

Come riportato da Tuttosport, il club rossonero avrebbe intenzione di affrontare la questione una volta concluse tutte le operazioni di mercato, valutando concretamente la possibilità di prolungare l'accordo con il centrocampista francese.

Rabiot-Milan, possibile incontro per il rinnovo

A confermare l'intenzione del club è stato anche Ruben Amorim, che ha spiegato come sia altamente probabile un incontro ufficiale con Véronique Rabiot, madre e agente del centrocampista, per discutere il futuro del giocatore.

Il Milan vuole procedere con calma e senza fretta, ma è pronto a valutare la possibilità di blindare uno degli elementi più importanti della rosa.

Rabiot subito decisivo per Amorim

L'impatto del centrocampista francese nel nuovo progetto rossonero è stato immediato. Rabiot è già diventato un punto di riferimento nello scacchiere tattico di Amorim, dimostrandosi decisivo in questo avvio di stagione.

Per questo motivo la dirigenza considera il suo futuro una priorità, con l'obiettivo di prolungare il contratto e consolidare ulteriormente il rapporto con uno dei giocatori centrali del progetto rossonero.