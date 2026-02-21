Milan, Donadoni: “Il presidente Berlusconi curava ogni dettaglio”

Roberto Donadoni racconta il suo l’arrivo al Milan, il rapporto con Silvio Berlusconi e fa anche un'analisi sul Milan attuale.

L’ex calciatore rossonero Roberto Donadoni è tornato a parlare di Milan in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo il suo arrivo in rossonero e soffermandosi soprattutto sul rapporto speciale con l’allora presidente Silvio Berlusconi.

Le parole di Donadoni

Sul rapporto con Berlusconi:

“Poter indossare la maglia della squadra che tifavo da bambino è stato un sogno, poi essere desiderato da un presidente come Berlusconi… Sì, il presidente ci dava un grande esempio, curava ogni singolo dettaglio. Berlusconi mi riempì di orgoglio quando disse: ‘Donadoni accende la luce a San Siro’, mi sono sentito in dovere di ripagare questo affetto. Ha sempre avuto un buon rapporto con tutti noi.

Alcune volte ci siamo risentiti, lo chiamavo io per salutarci: magari parlavo prima con la sua segretaria, ma lui puntualmente il giorno dopo mi contattava. È successo anche pochi giorni prima della sua scomparsa, era appena tornato dal San Raffaele e volevo sentire come stesse. Al telefono aveva la voce stanca. Mi disse: ‘Mi fa piacere che ti sia ricordato del tuo presidente’. Mi ha chiesto come stessi, si preoccupava di questo”.

Sull’arrivo al Milan:

“In quegli anni i giovani dell’Atalanta BC andavano solitamente alla Juventus FC, pensavo che fosse anche il mio destino. I bianconeri all’epoca erano molto appetibili, ma la mia fede calcistica mi ha portato lontano. Poteva sembrare una scelta azzardata inizialmente, poi la parte sentimentale mi ha dato la spinta”.

Sul Milan di oggi:

“Il Milan di ora ha pregi e difetti. Non mi piace sentir dire ‘era meglio’ o ‘era peggio’: i tempi oggi sono diversi e logicamente ci si deve adeguare. Ciò non vuol dire accettare passivamente le cose, ma dare un contributo affinché possano migliorare”.