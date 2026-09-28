Dopo otto giorni di pausa, il Milan è pronto a tornare al lavoro. Domani, martedì 29 settembre, Ruben Amorim ritroverà a Milanello i giocatori rimasti a disposizione durante la sosta per le Nazionali. Il gruppo sarà inevitabilmente ridotto, visto che sono ben 15 i rossoneri convocati dalle rispettive selezioni.

Amorim riparte da Milanello

La lunga pausa internazionale ha permesso al tecnico portoghese di concedere qualche giorno di riposo alla squadra dopo il successo per 3-0 contro il Lecce. Da domani, però, inizierà una nuova fase di lavoro in vista della ripresa del campionato.

Il Milan tornerà infatti in campo domenica 11 ottobre sul campo del Sassuolo, motivo per cui Amorim avrà diverse sedute a disposizione per lavorare con i giocatori presenti.

Gila, Pulisic e Saelemaekers presenti

Tra i giocatori che saranno regolarmente a disposizione ci saranno anche alcuni elementi importanti della rosa. Mario Gila, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers sono infatti rimasti a Milanello e potranno lavorare fin da subito agli ordini dell'allenatore.

Per Pulisic sarà un'occasione per proseguire il lavoro dopo il gol segnato al Lecce nell'ultima giornata. Gila, invece, potrà sfruttare la sosta per lavorare sulla condizione e sui meccanismi difensivi richiesti da Amorim.

Quindici rossoneri ancora in Nazionale

Il numero degli assenti è particolarmente elevato. Il Milan ha infatti 15 giocatori impegnati con le Nazionali tra Nations League, qualificazioni e competizioni Under 21. Tra questi ci sono Maignan, Rabiot, Modrić, Ramos, Pavlović, Jashari, Moreira, De Winter, Chukwueze, Musah, Estupiñán, Bartesaghi, Camarda, Cissé e Vladimirov.

Venerdì il test con il Padova

Il lavoro della settimana avrà poi un appuntamento importante. Venerdì 2 ottobre alle 11.30, il Milan affronterà il Padova in un'amichevole a porte chiuse a Milanello.

Il test servirà ad Amorim per mantenere in ritmo i giocatori rimasti a disposizione e provare alcune soluzioni tattiche con un gruppo inevitabilmente diverso da quello che sarà disponibile alla ripresa del campionato.

Domani, dunque, si torna in campo: il Milan riaccende i motori a Milanello mentre Amorim comincia a preparare la seconda parte di questa lunga pausa internazionale.