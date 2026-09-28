Adrien Rabiot è sempre più centrale nel progetto del Milan e il club vuole trasformare questa centralità in un nuovo accordo. Il centrocampista francese ha convinto anche Ruben Amorim dopo essere stato un elemento importante nella stagione precedente e la società rossonera è pronta ad avviare concretamente il discorso per il rinnovo. L'attuale contratto scade nel 2028, con un'opzione per il 2029, ma l'obiettivo è spostare più avanti la scadenza.

Rabiot, la duttilità che ha conquistato Amorim

Una delle caratteristiche che hanno reso Rabiot particolarmente prezioso per il nuovo Milan è la sua capacità di ricoprire più ruoli. Il francese può agire da mediano, regista, mezzala e anche in una posizione più avanzata a supporto dell'attacco.

Amorim ha quindi trovato in lui un giocatore capace di adattarsi alle diverse esigenze tattiche della squadra. Dopo un avvio nel quale aveva alternato titolarità e panchina, Rabiot ha progressivamente trovato una collocazione sempre più importante nel centrocampo rossonero.

Il Milan punta al 2030

La volontà della società è chiara: prolungare l'attuale accordo almeno fino al 2030, aggiungendo quindi due anni alla scadenza prevista dal contratto e superando anche l'attuale opzione per il 2029.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dossier Rabiot rappresenta una delle priorità di Gerry Cardinale per le prossime settimane. Il proprietario del Milan dovrebbe occuparsi direttamente del confronto con l'entourage del giocatore al suo ritorno a Milano.

L'entourage e i prossimi passi

Gli interessi di Rabiot sono curati dalla madre-agente Veronique Rabiot. Al momento i dettagli economici del possibile nuovo contratto non sono ancora definiti, mentre la discussione dovrebbe concentrarsi innanzitutto sulla durata dell'accordo.

Il centrocampista, intanto, ha manifestato pubblicamente la propria soddisfazione per la permanenza a Milano, mentre il club sembra intenzionato a costruire il futuro anche attorno a lui.

Dopo Pavlovic, il Milan lavora sui suoi pilastri

Il rinnovo di Rabiot si inserisce in una strategia più ampia della società. Il Milan sta infatti valutando diversi prolungamenti per consolidare l'organico a disposizione di Amorim: tra i dossier più recenti c'è anche quello di Strahinja Pavlovic, per il quale il club lavora a un possibile accordo fino al 2031.

Per Rabiot, invece, il prossimo passaggio sarà l'apertura ufficiale della trattativa. L'obiettivo rossonero è mettere nero su bianco la volontà di proseguire insieme e portare la scadenza del contratto almeno al 2030.