La sosta internazionale continua a coinvolgere da vicino il Milan. Oggi, lunedì 28 settembre, quattro rossoneri saranno potenzialmente protagonisti della stessa partita: alle 20.45, a Bruxelles, il Belgio affronterà la Francia nella seconda giornata della Nations League. Da una parte ci saranno Diego Moreira e Koni De Winter, dall'altra Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Moreira cerca un'altra conferma

Diego Moreira arriva all'appuntamento dopo aver iniziato da titolare la sfida vinta dal Belgio contro l'Italia. L'esterno del Milan ha giocato 68 minuti all'Olimpico, partecipando con continuità alla manovra offensiva della propria Nazionale.

Il classe 2004 è nuovamente candidato a partire dall'inizio anche contro la Francia, anche se dovrà contendersi una maglia con Dodi Lukebakio.

De Winter aspetta la sua occasione

Situazione differente per Koni De Winter. Il difensore rossonero era presente nella precedente sfida del Belgio, ma è rimasto in panchina. Il centrale potrebbe quindi attendere ancora una chance per debuttare in questa finestra internazionale.

La sfida contro la Francia rappresenta comunque un appuntamento importante per il giocatore, inserito nel gruppo dei Diavoli Rossi insieme al compagno di squadra Moreira.

Maignan e Rabiot verso una maglia da titolari

Sul fronte francese, invece, Mike Maignan e Adrien Rabiot sono indicati tra i possibili titolari. Il portiere del Milan è stato protagonista nella precedente gara contro la Turchia, mentre Rabiot ha giocato dall'inizio a centrocampo.

Per entrambi si tratta quindi di un'altra occasione per accumulare minuti ad alto livello prima del rientro a Milanello.

Un incrocio tutto rossonero

Belgio-Francia sarà dunque una partita particolarmente interessante anche per Ruben Amorim. Quattro giocatori del Milan potrebbero infatti trovarsi contemporaneamente sullo stesso terreno di gioco, seppur con due maglie diverse.

Intanto, a Milanello, il tecnico portoghese si prepara a riprendere il lavoro con il gruppo rimasto a disposizione. Domani è infatti fissata la ripresa degli allenamenti, dopo i giorni di pausa concessi alla squadra in seguito al 3-0 contro il Lecce.