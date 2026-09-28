Christian Pulisic si prepara a riabbracciare i tifosi del Milan in un appuntamento speciale durante la sosta per le Nazionali. Il numero 11 rossonero sarà infatti protagonista di un incontro con i sostenitori al Milan Store di San Siro, in programma giovedì 1 ottobre alle ore 17. L'evento è stato ufficializzato dal club nella giornata di oggi.

Pulisic aspetta i tifosi a San Siro

L'attaccante statunitense sarà presente nello store ufficiale del Milan a San Siro per incontrare i sostenitori rossoneri. L'appuntamento è fissato per giovedì 1 ottobre alle 17.00, offrendo ai tifosi l'opportunità di vivere un momento a stretto contatto con uno dei protagonisti della rosa di Ruben Amorim.

Per Pulisic sarà anche un'occasione per mantenere il legame con l'ambiente milanista durante una pausa nella quale non è impegnato con la Nazionale degli Stati Uniti.

Il ritorno al gol contro il Lecce

L'appuntamento arriva pochi giorni dopo una serata importante per il numero 11. Pulisic è infatti tornato al gol nella sfida contro il Lecce, contribuendo al 3-0 del Milan a San Siro.

Una rete arrivata nella prima gara stagionale da titolare per l'americano, che ha così ritrovato la via del gol con la maglia rossonera.

Il Milan riparte da Milanello

Nel frattempo, la squadra di Amorim è pronta a tornare al lavoro. Il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello martedì 29 settembre dopo oltre una settimana di pausa, anche se il gruppo sarà fortemente ridotto a causa dei numerosi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Pulisic potrà quindi proseguire il proprio lavoro individuale in vista della ripresa del campionato, mentre il resto dei compagni rientrerà progressivamente dagli impegni internazionali.

Un altro appuntamento per i tifosi rossoneri

L'incontro al Milan Store arriva in una fase particolare della stagione, con il Milan che sta sfruttando la lunga sosta per recuperare energie e preparare il prossimo ciclo di partite.

Per i tifosi, invece, ci sarà la possibilità di incontrare da vicino Pulisic e vivere un momento dedicato esclusivamente al rapporto tra il giocatore e il popolo rossonero.