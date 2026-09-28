Rafael Leao ha ritrovato spazio con il Portogallo nella vittoria per 2-1 contro la Norvegia. L'ex attaccante del Milan, oggi al Galatasaray, è entrato al 56' al posto di Francisco Conceição e ha contribuito al successo della Nazionale di Jorge Jesus. Al termine della sfida, il portoghese ha parlato anche della sua nuova esperienza in Turchia.

Leao e il nuovo capitolo al Galatasaray

Il passaggio al Galatasaray ha rappresentato una delle novità più importanti dell'estate di Leao. Il giocatore ha spiegato di essersi ambientato rapidamente nella nuova realtà e di aver trovato un progetto nel quale crede.

“Il campionato turco è molto competitivo e ci sono tanti giocatori importanti. Il Galatasaray ha dimostrato concretamente di volermi e questo ha avuto un peso nella mia scelta. Mi sono inserito velocemente e sono convinto che possiamo raggiungere risultati importanti”.

“Sono felice e voglio fare grandi cose”

L'ex rossonero ha quindi ribadito la propria soddisfazione per la nuova avventura, mostrando ambizione per il prosieguo della stagione.

“Mi trovo bene e sono felice della scelta fatta. Abbiamo le condizioni per costruire qualcosa di importante e voglio dare il massimo per riuscirci”.

Leao, ingresso dalla panchina contro la Norvegia

Contro la Norvegia Leao è entrato nella ripresa, disputando 34 minuti nella vittoria per 2-1 del Portogallo. La sfida di Oslo ha visto andare a segno João Félix e Gonçalo Ramos per i lusitani, con Erling Haaland a segno per i padroni di casa.

Per Leao si è trattato del secondo impiego consecutivo nella Nations League, dopo essere rimasto in panchina nella precedente sfida contro il Galles. Il portoghese continua così a essere coinvolto nelle rotazioni del nuovo commissario tecnico Jorge Jesus.