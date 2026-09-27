La sosta per gli impegni delle Nazionali ha svuotato in parte Milanello, ma il lavoro del Milan non si ferma. La squadra di Ruben Amorim tornerà ad allenarsi martedì nel centro sportivo rossonero, con il tecnico che dovrà lavorare inevitabilmente con un gruppo ridotto. Oltre metà della rosa della prima squadra è infatti impegnata con le rispettive selezioni.

Il Milan affronta il Padova

Per mantenere alta la condizione e non perdere il ritmo partita, il club ha programmato un test amichevole durante la settimana. Venerdì alle 11.30, a Milanello e a porte chiuse, il Milan affronterà il Padova, formazione attualmente impegnata in Serie B.

Sarà quindi un'occasione utile per Amorim per verificare la condizione dei giocatori rimasti a disposizione e dare minuti a chi ha avuto meno spazio nelle prime uscite stagionali.

Un test utile durante la sosta

L'amichevole permetterà inoltre allo staff tecnico di mantenere attivi i meccanismi di gioco in attesa del rientro progressivo dei Nazionali. Il gruppo sarà inevitabilmente incompleto, ma la sfida contro il Padova offrirà comunque la possibilità di lavorare sul piano tattico e atletico.

Per il Milan sarà dunque una settimana particolare, con la ripresa degli allenamenti fissata per martedì e il test di venerdì come appuntamento centrale prima di tornare a lavorare con la rosa al completo.