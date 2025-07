Milan: domani alle ore 9:00 la conferenza di Allegri e Tomori

Domani alle ore 9:00 italiane, Massimiliano Allegri e Fikayo Tomori parleranno in conferenza stampa per l'inizio della Tournée estiva

Come appreso da MilanNews.it, Il Milan è atterrato a Singapore alle ore 22.30 locali, 16:30 ore italiane, pronta per iniziare questa tournée estiva. La squadra è stata accolta nell’hotel in cui alloggerà da tantissimi tifosi, già lì pronti ad aspettare i giocatori. La squadra si è fermata per qualche foto e qualche autografo. Successivamente cena con l’intero staff e giocatori per poi andare tutti in camera a ricaricare le energie. Domani alle 15.00 ora locale (ore 09.00 italiane, ndr) ci sarà la conferenza stampa di mister Allegri e Fikayo Tomori in vista dell’amichevole con l’Arsenal del 23 luglio. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento della tournée asiatica.