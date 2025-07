Mercato, Vlahovic al Milan: colpo di scena! Girano voci clamorose

Il punto sulle ultime notizie di calciomercato che riguardano Vlahovic, in uscita dalla Juventus, e il Milan: ci sono grosse novità

Il Milan continua a sognare il colpaccio Vlahovic per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il bomber serbo, pallino di Allegri, è praticamente un separato in casa con la Juventus, che vuole assolutamente trovargli una sistemazione già in questa sessione estiva di calciomercato.

Il tecnico rossonero lo ha già contattato più volte, confermandogli la propria volontà di puntare su di lui. E dal canto suo, Vlahovic ha memorizzato ed è intrigato dall’ipotesi Milan. Detto questo, nelle ultime ore sono spuntate un paio di novità decisamente pesanti.

Milan-Vlahovic, addio Juve ma occhio alle sorprese di mercato

L’addio alla Vecchia Signora ormai è una certezza, che sia da subito o a scadenza di contratto tra un anno. E il primo colpo di scena riguarda proprio uno scenario che porterebbe allo svincolo di Vlahovic dalla Juventus a parametro zero con l’ombra dell’Inter e di Marotta sullo sfondo. Secondo alcune delle ultime news di calciomercato infatti, i nerazzurri avrebbero informato l’entourage dell’attaccante classe 2000 di essere pronti a entrare in azione per portarlo a Milano a zero la prossima estate. Nel frattempo però, anche il Milan avrebbe fatto la sua mossa.

Il Diavolo avrebbe infatti ribadito a Vlahovic e al suo agente Ristic di essere pronto a offrire al giocatore un contratto importante. Non certo i 12 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente, bensì circa 6 milioni di euro netti arricchiti però da vari bonus importanti legati ai goal e alla possibile vittoria dello Scudetto del Milan. E non solo. I rossoneri avrebbero anche garantito che questo ingaggio crescerebbe con il passare degli anni, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. La sensazione è che la volontà del giocatore farà veramente la differenza in questa nuova telenovela di calciomercato, con il Milan che attende sempre alla finestra il momento più giusto per sferrare l’assalto definitivo per Vlahovic.