Milan, per la difesa il sogno è Kim: pista complicatissima

Il Milan sogna Kim Min-Jae per rinforzare la difesa: a gennaio è impossibile, ma a giugno la pista potrebbe riaprirsi. Il punto.

In questi giorni si sta parlando molto delle possibili strategie di mercato per la difesa del Milan e, tra i vari nomi, è emerso anche quello di Kim Min-jae. Un nome che, ad oggi, per il mercato di gennaio possiamo definire quasi impossibile, ma che a giugno potrebbe clamorosamente riaprirsi. Vediamo la situazione.

Un’idea più per giugno che per gennaio

Il Milan potrebbe effettivamente acquistare un difensore centrale nel mercato di gennaio, ma da quanto risulta il budget è zero o poco più. Non c’è intenzione di spendere cifre importanti a gennaio: se dovesse presentarsi un’occasione che fa al caso del Milan verso la seconda metà del mese, allora la dirigenza rossonera la prenderà in considerazione, altrimenti si potrebbe anche restare così fino al termine della stagione, quando si potrebbe intervenire seriamente sulla difesa.

Un nome che circola da tempo e che fa gola a tante squadre è proprio quello di Kim Min-jae, sudcoreano ex Napoli oggi al Bayern Monaco. Kim è in uscita perché non è al momento un titolare fisso e il Bayern sarebbe anche disposto a liberarsene, motivo per cui in molti stanno tenendo d’occhio la situazione. Il giocatore non vuole muoversi a gennaio, ma a giugno potrebbe essere un’altra storia: difficilmente resterà dov’è con la prospettiva di un’altra stagione non da protagonista, più probabile che possa cambiare aria a fine stagione.

Ad oggi il costo del cartellino di Kim è anche abbastanza accessibile rispetto a qualche anno fa: Transfermarkt lo valuta intorno ai 25 milioni. Ricordiamo che il Bayern lo pagò 58 milioni dal Napoli, esercitando la clausola rescissoria tre anni fa. Il vero scoglio è l’ingaggio, circa 9 milioni netti che Kim percepisce in Baviera, una cifra troppo alta per il Milan, che ha un tetto salariale intorno ai 6,5 milioni. Anche per giugno, quindi, l’operazione sarebbe complicata, però chissà: in caso di qualificazione in Champions League, un colpo in difesa il Milan lo farà senz’altro e a quel punto Kim potrebbe essere uno dei primi nomi sulla lista.