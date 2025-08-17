Milan, per il momento la difesa è al completo

Milan, difesa al completo dopo gli arrivi di De Winter e Athekame: niente nuovi innesti, smentite le voci su Okoli, Djimsiti e Flamingo.

Dopo gli acquisti di De Winter e Athekame, il pacchetto arretrato del Milan dovrebbe essere al completo per la prossima stagione, a meno di cambi di piani dell’ultimo momento. Negli scorsi giorni era circolata la voce di un possibile ulteriore rinforzo in difesa, soprattutto nel caso in cui Allegri decidesse di ricorrere spesso alla difesa a tre.

I nomi ipotizzati e la rosa attuale

Tra i nomi emersi figuravano Okoli del Leicester City, Djimsiti dell’Atalanta e Flamingo del PSV, ma anche l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha smentito per il momento l’ipotesi di un altro innesto in difesa per i rossoneri.

Ad oggi il reparto difensivo sarà quindi composto da: Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter come centrali; Jimenez, Athekame, Estupiñán e Bartesaghi come terzini. Restano ancora delle incognite: il modulo e la scelta dei titolari da parte di Allegri, ma già nella sfida di stasera contro il Bari potremmo avere le prime indicazioni utili in questo senso.