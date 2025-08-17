Milan-Bari, le probabili scelte per la sfida di Coppa Italia

Coppa Italia, Milan-Bari: Massimiliano Allegri verso il 3-5-2 con Leão e Pulisic in attacco. Jashari dalla panchina.

Il Milan affronterà il Bari nel suo primo impegno ufficiale della stagione, valido per i 32esimi di Coppa Italia. Quello che vedremo sarà probabilmente un Milan con pochi nuovi acquisti titolari: molti sono arrivati da poco o stanno per arrivare, come De Winter e Athekame. Per vederli in campo dall’inizio ci sarà da attendere ancora un po’. Ma nel pre-partita di Milan-Bari, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio della gara, ci sarà l’occasione di presentare i nuovi acquisti rossoneri al pubblico. Occhio invece a chi scenderà in campo dal primo minuto agli ordini di mister Allegri.

Milan-Bari, le scelte di formazione di Allegri

Massimiliano Allegri sembra orientato verso un 3-5-2, con Maignan in porta e una difesa praticamente obbligata composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni a tutta fascia dovrebbero agire Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra. In mezzo, probabile Ricci in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek e Fofana. In attacco, si va verso il tandem Leão–Pulisic, anche se scalpita Giménez, che sta convincendo Allegri e dovrebbe comunque trovare spazio a gara in corso.