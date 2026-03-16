Milan, Biasin sulla sconfitta dei rossoneri: le parole

Presente negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha espresso il suo pensiero sul rendimento di Rafael Leao: “Leao ha alcune carenze evidenti, ma possiede anche molte qualità. Senza il suo contributo negli ultimi cinque anni, avremmo ottenuto solo la metà dei punti. Ha dato molto nonostante i suoi difetti. Contro la Lazio ha avuto una prestazione negativa, ma non si può dire che la sconfitta del Milan sia solely attribuibile a Leao”.
“Per una volta Allegri, che quest’anno ha commesso pochi errori, forse ha fatto qualche scelta sbagliata all’inizio, come ad esempio riproporre Estupinan, che contro la Lazio non era all’altezza. “