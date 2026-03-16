Milan, Biasin sulla sconfitta dei rossoneri: le parole

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la sconfitta del Milan esentando Leao dalle colpe generali

Presente negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha espresso il suo pensiero sul rendimento di Rafael Leao: “Leao ha alcune carenze evidenti, ma possiede anche molte qualità. Senza il suo contributo negli ultimi cinque anni, avremmo ottenuto solo la metà dei punti. Ha dato molto nonostante i suoi difetti. Contro la Lazio ha avuto una prestazione negativa, ma non si può dire che la sconfitta del Milan sia solely attribuibile a Leao”.



“Per una volta Allegri, che quest’anno ha commesso pochi errori, forse ha fatto qualche scelta sbagliata all’inizio, come ad esempio riproporre Estupinan, che contro la Lazio non era all’altezza. “