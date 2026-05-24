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Dire che i prossimi giorni saranno fondamentali per quanto riguarda il futuro del Milan è abbastanza scontato. In primis la partita di stasera, che deciderà se i rossoneri faranno la Champions oppure no, e in seguito ci saranno tante altre valutazioni da fare.

Prima di parlare del futuro dei vari giocatori ci sarà da decidere quello dell’organigramma dirigenziale del Milan. In questi giorni abbiamo a lungo discusso dei vari protagonisti, da Allegri a Tare passando per Furlani e Ibrahimovic: per ognuno di loro bisognerà attendere le valutazioni del caso.

Ora approfondiamo anche la questione relativa a quello che è il capo dell’area scout rossonera, ovvero Geoffrey Moncada, al Milan da sei stagioni e che in passato ha ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico. Una figura che negli ultimi anni è stata al centro della progettualità rossonera soprattutto sul mercato.

La figura di Moncada, come quella di Furlani, è stata molto messa in discussione negli ultimi tempi e per questo anche il suo futuro è incerto. Nei giorni scorsi sono emersi anche i possibili interessamenti di altri club europei che sarebbero alla finestra qualora dovesse lasciare il Milan.

A questo punto non resta che attendere cosa verrà deciso dalla proprietà rossonera, da Gerry Cardinale, anche in questo senso. Nel frattempo riportiamo l’estratto di un’analisi fatta sul canale YouTube di Fabrizio Romano dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha parlato della situazione Moncada-Milan e ha già anticipato che i primi giorni della prossima settimana saranno cruciali per decidere l’organigramma dirigenziale del club rossonero per il futuro.

Le parole di Moretto sul futuro di Moncada

“Moncada attualmente di fatto è il capo scout all’interno dell’organigramma del Milan. Prima era direttore tecnico. È vero che sul tavolo ha una proposta di rinnovo, ma non è ancora fatta. Confermo che lato Nizza c’è stato un approccio e c’è stato un approccio anche del Siviglia, ma ad oggi questa pista è più fredda. Quella Nizza potrebbe eventualmente surriscaldarsi, ma dico che la priorità per Moncada era, è e resta il Milan. La priorità è capire se si possa arrivare ad un accordo a livello di rinnovo, ma non tanto su cifre o anni, più che altro sul tipo di progettualità da fare insieme.

Credo che tutte queste decisioni verranno prese tra martedì e mercoledì, saranno giorni importanti per il futuro del Milan”.