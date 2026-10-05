Non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte Alexis Saelemaekers. L’esterno belga continua a fare i conti con il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi e anche nella seduta odierna a Milanello non ha lavorato insieme al resto del gruppo. La sua situazione verrà rivalutata nelle prossime ore, quando sono previsti nuovi accertamenti.

Saelemaekers ancora ai box

Il problema fisico non sembra essere stato completamente smaltito e lo staff rossonero preferisce procedere con cautela. Saelemaekers sta infatti svolgendo un lavoro differenziato, lontano dai compagni, mentre il Milan attende gli esiti dei nuovi controlli prima di stabilire un programma preciso per il recupero.

Una situazione da tenere sotto osservazione soprattutto considerando il momento della stagione. Al rientro dalla sosta, infatti, la squadra di Ruben Amorim sarà chiamata ad affrontare un calendario particolarmente intenso.

Sassuolo-Milan, presenza in dubbio

La partita contro il Sassuolo è fissata per domenica 11 ottobre alle 18 al Mapei Stadium. Al momento, la presenza di Saelemaekers è fortemente in dubbio e saranno proprio i prossimi esami a chiarire se il giocatore potrà tornare a disposizione in tempo.

Per Amorim si tratta quindi di un’altra situazione da gestire con attenzione. Il tecnico portoghese dovrà valutare le alternative a disposizione qualora il belga non dovesse recuperare.