Milan 1-1 Udinese, numeri e curiosità dalla sfida di San Siro

MILANO – Il Milan esce con un solo punto dalla sfida contro l’Udinese: è terminato, infatti, 1-1 il match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A; a segno Rodrigo Becao al 68esimo per i friulani e Franck Kessie al 97esimo per i rossoneri, su un calcio di rigore (netto) concesso dall’arbitro Massa per tocco di mano di Stryger Larsen. La squadra di Stefano Pioli resta, dunque, al secondo posto in classifica con 53 punti, ma vede assottigliarsi il vantaggio su Juventus e Atalanta a soli 4 punti e potrebbe vedere allungarsi quello sull’Inter, impegnata stasera a Parma.

È un pareggio amaro, per i rossoneri, quello maturato a San Siro contro l’Udinese. Il gol in pieno recupero porta la firma di Kessie, che è il protagonista assoluto dei 6 numeri raccolti nel post-partita. Leggiamoli:

1- Franck Kessie ha realizzato il suo 25° gol con la maglia del Milan in Serie A, raggiunto Robinho tra i rossoneri nella competizione.

2- Quello di Franck (96:20) è il gol più tardivo realizzato dal Milan in Serie A dall’aprile 2017, Cristan Zapata contro l’Inter (96:39).

3- L’ivoriano è il primo giocatore del Milan con otto rigori all’attivo in una singola stagione di Serie A da Jérémy Ménez nel 2014/15.

4- Il Milan non pareggiava da 12 partite di Serie A: l’ultimo segno X risaliva allo scorso dicembre contro il Genoa.

5- Dopo i due subiti oggi dal Napoli, il Milan è diventato la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi in Serie A (nove).

6- 112 palloni giocati da Theo Hernández nel match di oggi, mai di più per il terzino del Milan in un match di Serie A.