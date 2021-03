Milan-Udinese, il commento alla sfida di San Siro

MILANO – Il Milan torna in campo dopo essere tornato alla vittoria nell’ultima giornata di campionato contro la Roma. Pioli vuole confermarsi e schiera la migliore formazione a disposizione, nonostante le assente di alcuni uomini simbolo come Ibrahimovic, Bennacer e Calabria. Nel corso del primo tempo il Milann domina la sfida senza pungere, soprattutto nella prima mezzora. L’Udinese si rinchiude nella propria metà campo impedendo sostanzialmente al Milan di entrare pericolosamente in area di rigore. Da segnalare un tentativo di inserimento di Kessie, sul quale il Milan timidamente reclama un rigore e un tentativo di Brahim Diaz dalla distanza, parato da Musso. Al 37esimo da segnalare una buona incursione di Castillejo, che si conclude però con un tiro debole.

Nel corso del secondo tempo la partita sembra mettersi nella stessa direzione del primo tempo. Al 47esimo però il Milan rischia di fare la frittata con un retropassaggio avventato di Theo Hernandez, sul quale però non approfitta efficacemente l’Udinese. Al 50esimo Theo prova a farsi perdonare con una buona accelerazione, poi serve Meite che conclude trovando la risposta di Musso. Sul calcio d’angolo seguente è ancora Milan con Kessie che svetta di testa ma trova ancora la risposta dell’estremo difensore friulano. Il Milan prova a rendersi pericoloso a l’Udinese fa ancora muro e trova addirittura il vantaggio sugli sviluppi di corner con Rodrigo Becao. Il Milan cerca la risposta ma difficilmente si rende pericoloso dalle parti di Musso. A tempo scaduto Rebic mette in mezzo un cross e trova il tocco di mano di un difensore friulano, calcio di rigore! Kessie realizza e fa 1-1.