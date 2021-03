Pioli: “Non siamo soddisfatti, questa sera è mancata qualità”

MILANO – Al termine di Milan-Udinese, Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sono d’accordo con Kessié, abbiamo perso due punti. Volevamo vincere questa partita ma purtroppo non ci siamo riusciti. Serviva più qualità e ci voleva più veolicità nell’uno contro uno. Dispiace per non aver trovato la vittoria. Ho vista tanta volontà e tanta generosità, ma ma c’è stata poca lucidità in alcune fasi della partita. La determinazione, però, non è mancata. E’ mancato il ritmo, ma la rabbia l’abbiamo messa in campo fino alla fine. Ogni partita fa sotoria a sé, le difficoltà di oggi sono state molto diverse rispetto a quelle riscontrate domenica scorsa a Roma. L’Udinese si chiude molto ed è stata brava non farci trovare molti spazi. Tuttavia siamo stati bravi a crederci fino alla fine e anche se non abbiamo vinto abbiamo quantomeno evitato la sconfitta, quindi i nostri sforzi sono stati parzialmente premiati”.

SU LEAO – “Quando trova difese così chiuse non ha la scaltrezza di procurarsi lo spazio. Deve crescere sotto questo punto di vista. Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per affrontare questa gara, perché non avevamo a disposizione i due centravanti di ruolo. Sia Rafa che Rebic hanno caratteristiche diverse rispetto a Ibra e Rebic”.

SU TONALI – “E’ uscito precauzionalmente, perché ha sentito un fastidio ad un flessore. Mi auguro che non sia nulla di grave, anche perché le partite sono ancora tante e impegnative.

SU DONNARUMMA – “Non abbiamo ancora parlato del gol preso, è stata una palla abbastanza lenta ema gli sono passati avanti alcuni avversari ed è rimasto sorpreso. Tuttavia Gigio ci ha salvato tantissime volte, non dobbiamo dimenticarlo. Ora ripartiamo dalla prossima partita”.