Milan 1-1 Udinese, la cronaca e gli highlights del match

MILANO – Il Milan esce con un solo punto dalla sfida contro l’Udinese: è terminato, infatti, 1-1 il match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A; a segno Rodrigo Becao al 68esimo per i friulani e Franck Kessie al 97esimo per i rossoneri, su un calcio di rigore (netto) concesso dall’arbitro Massa per tocco di mano di Stryger Larsen. La squadra di Stefano Pioli resta, dunque, al secondo posto in classifica con 53 punti, ma vede assottigliarsi il vantaggio su Juventus e Atalanta a soli 4 punti e potrebbe vedere allungarsi quello sull’Inter, impegnata stasera a Parma.

La cronaca di acmilan.com

Leão punta, Kalulu terzino, titolari anche Díaz e Castillejo: queste le principali novità di formazione. È buono l’approccio del Milan, che nelle battute iniziali comanda un possesso palla abbastanza sterile. Udinese corta e stretta, difficile trovare spazi per attaccare: il primo pericolo lo crea Díaz al 19′ con un tiro a giro dal limite bloccato da Musso. Davvero rare emozioni, le uniche sono comunque dei rossoneri: al 38′ rovesciata di Leão troppo debole; al 39′ Castillejo va in slalom e poi calcia, respinge il portiere. Dupliche fischio.

Meïte al posto di Tonali, comincia la ripresa.

Che brivido al 48′: errore di Hernández nel retropassaggio, Pereyra recupera, salta Donnarumma e crossa per Nestorovski che colpisce di testa a botta sicura, provvidenziale il salvataggio di Romagnoli. Si accende la gara: al 51′ ci prova Meïte dalla distanza e soprattutto al 52′ Kessie colpisce di testa, parate di Musso in tuffo. Al 68′ arriva la doccia fredda: Becão svetta – sugli sviluppi di un angolo – e segna anche grazie all’incertezza di Donnarumma. I bianconeri finiscono in dieci per l’uscita per infortunio di Samir (a cambi terminati), il Diavolo produce poco ma trova lo stesso il pareggio allo scadere su rigore: al 97′ fallo di mano di Stryger Larsen, dal dischetto Kessie non sbaglia. Triplice fischio.

https://www.acmilan.com/it/news/videos/highlights/2021-03-03/milan-udinese-serie-a-2020-21-gli-highlights