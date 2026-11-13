Il parere del procuratore Giocondo Martoretti riguardo a Nicolò Tresoldi, recentemente associato anche al Milan in questo periodo

Durante l'appuntamento abituale con Maracanà, trasmissione che va in onda su TMW Radio, il procuratoreha analizzato i nomi più interessanti in vista del prossimo mercato invernale, menzionando anchee di molte squadre europee. Ecco le sue opinioni.

Sembra che Cardinale abbia l'intenzione di fare ulteriori investimenti per il Milan nella prossima sessione di mercato invernale. Potrebbe Tresoldi proveniente dal Brugge essere un acquisto di valore?"Il contributo che Malen ha dato alla Roma lo scorso gennaio dimostra quanto un buon attaccante possa migliorare l'intero gruppo di una squadra. La competenza della dirigenza e dei professionisti sta nello scouting, dove gli errori devono essere evitati. Certamente, a gennaio i trasferimenti di giocatori di alto profilo sono difficili. Tuttavia, spesso ci sono opportunità di miglioramento attraverso operazioni adeguate. Tresoldi si è comunque presentato in modo straordinario ai tifosi italiani, realizzando tre reti contro l'Inter. Possiede potenzialità enormi e se la società decide di investire somme significative, questa operazione può avere successo. Lui ed Endrick, che era stato menzionato in precedenza, hanno caratteristiche distintive. Adesso è importante capire quale tipo di profilo si vuole perseguire. "