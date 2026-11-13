L'ex difensore Giuseppe Bergomi ha condiviso le sue opinioni sul Milan di Ruben Amorim e sulla Juventus di Luciano Spalletti

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport riguardo alla situazione delle squadre di vertice della Serie A, Giuseppe Bergomi, ex giocatore di Inter e Nazionale, ha espresso il suo pensiero sul Milan di Ruben Amorim e sulla Juventus di Luciano Spalletti: "Il Milan si trova in una posizione migliore. Potrebbero anche non arrivare tra le prime otto in Europa League, ma riusciranno comunque a passare. Dobbiamo essere realistici, quest'anno non ci sono più United, Tottenham, Aston Villa. . . Le squadre favorite ora sono il Milan e la Juve.

Personalmente, ritengo che attualmente i rossoneri abbiano una formazione più competitiva e offrono maggiori certezze. Tuttavia, quando la Juventus recupererà i giocatori infortunati, potrà nuovamente lottare per qualcosa di importante, considerando la qualità della loro rosa. Dovrebbero puntare seriamente sull'Europa? È probabile che questa ambizione si trovi già tra i loro obiettivi. Sono le squadre più decorative in questa competizione e devono aspirare a vincere”.