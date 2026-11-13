L'ex calciatore del Milan, Filippo Galli, ha condiviso la sua fiducia nei confronti del progetto di Gerry Cardinale e Ruben Amorim per il club rossonero. Filippo Galli, che ha ricoperto i ruoli di giocatore, allenatore e dirigente nel Milan, ha dichiarato a Tuttosport riguardo il lavoro di Cardinale e Amorim: "Chiedo ai tifosi di esercitare pazienza e avere fiducia: sono certo che il progetto di Cardinale e Amorim porterà buoni risultati. Questo Milan è destinato a tornare a trionfare nei prossimi anni. Scudetto? Ritengo che Inter e Roma siano un passo avanti rispetto alle altre per il primo posto. Attenzione anche alla Lazio, che sta avendo un buon momento e gioca una sola partita a settimana, ma il Milan avrà la sua possibilità. Come tifoso, auspico che i rossoneri possano lottare fino alla fine".

A gennaio, Galli ha sottolineato la necessità di un rinforzo nella difesa: "Si menzionano Inacio, Calvani e Reggiani per il reparto difensivo? Sono giocatori di valore, però ci sono esperti più competenti di me nelle decisioni di mercato del club: ripongo fiducia in loro. Sottolineo solo che, in seguito all'infortunio di Gabbia, abbiamo bisogno di un’aggiunta in difesa. Gila come terzino? Lo spagnolo mi sta colpendo molto anche nel suo nuovo ruolo di terzino. Sta interpretando alla grande questa nuova posizione, fornendo un importante aiuto anche nel sostenere le azioni d'attacco. Ero certo che si sarebbe affermato in fretta, poiché già con la Lazio aveva dimostrato di essere uno dei migliori difensori della Serie A. Grande acquisizione".