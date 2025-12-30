Marinozzi: “Il Milan deve migliorare tanto sulle palle inattive”

Andrea Marinozzi ha parlato sul suo canale YouTube in merito al gol di Pulisic in Milan-Verona:
“L’episodio è il gol da palla inattiva, un aspetto che manca al Milan. I rossoneri hanno ottimi numeri per quanto riguarda la produzione offensiva e le opportunità concesse, tranne per le palle inattive in cui concede tanto rispetto ai top club e crea meno rispetto alle squadre di vertice. Con l’inserimento di Loftus-Cheek nell’undici titolare, aumenta la pericolosità. L’episodio cambia la partita e il Verona crolla psicologicamente. Non a caso a segnare è Christian Pulisic”.