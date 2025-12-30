Marinozzi: “Il Milan deve migliorare tanto sulle palle inattive”

Andrea Marinozzi è intervenuto ai microfoni del suo canale YouTube in cui ha parlato della vittoria del Milan sul Verona

Andrea Marinozzi ha parlato sul suo canale YouTube in merito al gol di Pulisic in Milan-Verona:

“L’episodio è il gol da palla inattiva, un aspetto che manca al Milan. I rossoneri hanno ottimi numeri per quanto riguarda la produzione offensiva e le opportunità concesse, tranne per le palle inattive in cui concede tanto rispetto ai top club e crea meno rispetto alle squadre di vertice. Con l’inserimento di Loftus-Cheek nell’undici titolare, aumenta la pericolosità. L’episodio cambia la partita e il Verona crolla psicologicamente. Non a caso a segnare è Christian Pulisic”.