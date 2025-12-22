Marchegiani: “Secondo me Nkunku non può fare la prima punta”

Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club in cui ha parlato della situazione legata all'attacco del Milan

Luca Marchegiani ha parlato a Sky Calcio Club in merito all’attacco del Milan:

“A me non è che non dispiace Gimenez. A me piace mettere l’attenzione sui compiti che vengono dati ai giocatori. Cioè Nkunku non può fare la prima punta secondo me. Se giocano lui e Pulisic uno dei due è sacrificato. Il mio pallino è che giocare sotto un attaccante in Serie A è molto più difficile rispetto a qualsiasi altro campionato, anche di livello superiore. Ti marcano, creano le gabbie per i giocatori che giocano in quella zona lì. Ci potrebbe essere bisogno di più tempo per adattarsi. Ci andrei piano. Secondo me l’attacco del Milan non può valorizzare i giocatori che perché manca un attaccante, non c’è la punta, non c’è uno che dà profondità”.