Milan, Magica difesa: Maignan insieme a ‘quei’ tre…

E questo dato coincide anche con il ritorno di Mike Maignan out per quasi cinque mesi e continue ricadute. Decisiva la parata sullo stacco di testa di Harry Kane negli ultimi minuti di recupero al Tottenham Hotspur Stadium. Applausi anche per il terzetto difensivo ormai inamovibile. Stiamo parlando di Kalulu, Thiaw e Tomori che continuano a dare certezze a mister Pioli. Nella serata di mercoledì questi i numeri del francese tra i pali: ben 56 palloni giocati (tra i più coinvolti del Milan), 36 passaggi positivi ai compagni e la parata decisiva nel finale di gara. Un'età media di nemmeno 24 anni per i difensori del Milan che hanno duellato con top player come Kane e Son. Stefano Pioli ha risollevato questo Milan ricostruendo i suoi dal 'basso': con la difesa che funziona, poi funziona tutto il resto… Detto ciò, attenzione anche alle ultime novità di mercato. Okafor c'è, sogno David. Ma ora Maldini vuole anche un altro colpo! <<<