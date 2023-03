Il Milan ribalta l’attacco: “Ecco chi vogliono comprare” / News

Mister Pioli ha fatto capire a più riprese che questa squadra è forte, ma può essere migliorata. Soprattutto nel reparto avanzato, dove il tecnico parmense chiede a gran voce l'arrivo di un centravanti da oltre 20 gol a stagione. A tal proposito, ci sarebbe un ritorno di fiamma del club rossonero per Gianluca Scamacca. A riportarlo è Repubblica.it che racconta di come il bomber italiano sarebbe entusiasta di tornare nel nostro campionato. Soprattutto in una big come il Milan. Passato in estate dal Sassuolo al West Ham per 36 milioni di euro, ha fino ad ora disputato 25 match, mettendo a segno 7 reti con la maglia degli Hammers. L'attacco del Diavolo potrebbe essere stravolto l'anno prossimo. Vediamo come.