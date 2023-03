Mercato Milan / Okafor c’è, sogno David. Ma Maldini vuole pure un altro colpo | News

1 di 2

Casting aperto

Calciomercato Milan, news su una trattativa avviata da Maldini.

Va di corsa il Milan: nonostante una stagione ancora nel vivo, la società pensa già alle mosse in vista del prossimo mercato estivo. E non potrebbe essere altrimenti, soprattutto per quanto riguarda i necessari cambiamenti che dovranno arrivare nel reparto offensivo della squadra di Pioli. Salvo sorprese rimarrà Giroud, vicino al rinnovo, ma serviranno anche forze fresche per abbassare l’età media del reparto. E, in questo senso, gli obiettivi non mancano.

Maldini e Massara progettano il futuro e, come già vi abbiamo raccontato, uno dei calciatori in cima alla lista è Folarin Balogun, baby attaccante dell’Arsenal - classe 2001 - che sta facendo vedere numeri da top player in prestito al Reims. Ma il Milan, che vedrà necessariamente nella Champions un fattore determinante per capire quanto poter spendere, tiene aperte anche altre strade.

Attenzione allora alle candidature di due classe 2000. Il primo nome è quello di Noah Okafor del Salisburgo, profilo già noto alla dirigenza rossonera. Ma è il secondo nome il sogno proibito di Maldini e Massara: come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i due dirigenti infatti continuano a seguire pure Jonathan David, stella del Lille da 19 gol in 26 gare di campionato. Come detto, molto dipenderà dalla Champions: con la qualificazione alla prossima e con un cammino lungo in quella attuale, il Milan potrà permettersi spese più importanti. Intanto, però, attenzione anche a un altro profilo. Arrivano infatti conferme importanti su un altro obiettivo caldo per il quale il Milan sarebbe pronto a fare veramente sul serio in estate <<<