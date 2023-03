L’ex rossonero fa i complimenti al Milan: “La Champions sono dettagli”

Parole di rammarico per un ex rossonero dopo il ko di ieri sera all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di SKYe analizzato la sconfitta del Paris Saint-Germain (di nuovo eliminato agli Ottavi come l'anno scorso) e fatto i complimenti alla sua ex squadra (nonostante l'addio non felicissimo con il Milan e le polemiche).