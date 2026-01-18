RIVIVI IL LIVE| Milan-Lecce 1-0: Trionfo rossonero a San Siro

90+ 4′- Finisce qui! Il Milan batte il Lecce 1-0, decide il primo gol in rossonero di Fullkrug
90+3′- Milan che trova lo spazio per affondare con Estupinan che serve in profondità Rabiot, palla messa in mezzo verso Nkunku che prova il tap-in, salva ancora Falcone
90+ 2′- Rossoneri che ora provano a gestire il pallone con calma senza correre rischi
90′- Ci saranno 4 minuti di recupero
88′- Colpo geniale d’esterno di Modric a mandare Nkunku in campo aperto verso la porta del Lecce ma la sterzata del francese non riesce e viene chiuso
86′- Doppio cambio Milan: escono Leao e Jashari, entrano Modric e Nkunku
83′- Ammonito Ramadani per un fallo ai danni di Loftus-Cheek
79′- Cambio Milan: esce Saelemaekers, al suo posto Athekame. Problema muscolare per il belga
75′- Fullkrug!! In vantaggio il Milan! Gran cross di Saelemaekrs per il tedesco che di testa non perdona Falcone
71′- Doppio cambio Milan: escono Pulisic e Ricci, entrano Fullkrug e Loftus-Cheek
64′- Ancora pericoloso il Milan! Palla dietro messa da Estupinan per Rabiot in area, che però non riesce a tenere la conclusione bassa
62′- Miracolo di Falcone su Pulisic! Assist bellissimo di Leao a mettere Pulisic solo davanti al portiere del Lecce. Tiro angolato ma Falcone si supera e nega il vantaggio al Milan
57′- Gran riflesso di Falcone a negare la rete a Ricci che aveva fatto partire una bella rasoiata dal limite dell’area
54′- Cambio per il Lecce: esce Sottil, entra Banda
52′- Bella palla messa in mezzo da Estupinan che viene raccolta da Saelemaekers, al momento della conclusione però il belga viene murato da Gallo
50′- Seconda frazione di gioco iniziata con tanta intensità da parte del Milan ma con qualche errore a livello tecnico nelle giocate chiave
46′- L’arbitro dà il via al secondo tempo
Non ci sono cambi all’intervallo
45+1′-Termina il primo tempo 0-0 tra le due squadre
45’- Un minuto di recupero assegnato
38’- Stulic tenta un’altra giocata ma si aggiusta lo stop con la mano e viene segnalato dall’arbitro
34’- Pulisic si accende con un tiro al volo parato da Falcone
30’- Stulic tenda il colpo ma finisce in curva
26’- Prova il Lecce con un colpo di testa di Siebert sventato molto bene dalla difesa rossonera
21’- Giallo per De Winter. Fallo troppo deciso secondo Zufferli
13’- Ci riprova il portoghese con un tiro da fuori che però non va in porta
9’- Goal annullato a Leao in fuorigioco
7’- Gabbia non catalizza un’azione da goal importante. Colpo di testa da dentro l’area di rigore che esce per poco di fianco al palo sinistro
1’- inizia la gara