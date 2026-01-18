IlMilanista.it
RIVIVI IL LIVE| Milan-Lecce 1-0: Trionfo rossonero a San Siro

Lorenzo Focolari – 18 Gennaio, 20:47

Inizia a San Siro la gara tra Milan e Lecce: non perdetevi il live della gara qui sul nostro sito della redazione

90+ 4′- Finisce qui! Il Milan batte il Lecce 1-0, decide il primo gol in rossonero di Fullkrug

90+3′- Milan che trova lo spazio per affondare con Estupinan che serve in profondità Rabiot, palla messa in mezzo verso Nkunku che prova il tap-in, salva ancora Falcone

90+ 2′- Rossoneri che ora provano a gestire il pallone con calma senza correre rischi

90′- Ci saranno 4 minuti di recupero

88′- Colpo geniale d’esterno di Modric a mandare Nkunku in campo aperto verso la porta del Lecce ma la sterzata del francese non riesce e viene chiuso

86′- Doppio cambio Milan: escono Leao e Jashari, entrano Modric e Nkunku

83′- Ammonito Ramadani per un fallo ai danni di Loftus-Cheek

79′- Cambio Milan: esce Saelemaekers, al suo posto Athekame. Problema muscolare per il belga

75′- Fullkrug!! In vantaggio il Milan! Gran cross di Saelemaekrs per il tedesco che di testa non perdona Falcone

71′- Doppio cambio Milan: escono Pulisic e Ricci, entrano Fullkrug e Loftus-Cheek

64′- Ancora pericoloso il Milan! Palla dietro messa da Estupinan per Rabiot in area, che però non riesce a tenere la conclusione bassa

62′- Miracolo di Falcone su Pulisic! Assist bellissimo di Leao a mettere Pulisic solo davanti al portiere del Lecce. Tiro angolato ma Falcone si supera e nega il vantaggio al Milan

57′- Gran riflesso di Falcone a negare la rete a Ricci che aveva fatto partire una bella rasoiata dal limite dell’area

54′- Cambio per il Lecce: esce Sottil, entra Banda

52′- Bella palla messa in mezzo da Estupinan che viene raccolta da Saelemaekers, al momento della conclusione però il belga viene murato da Gallo

50′- Seconda frazione di gioco iniziata con tanta intensità da parte del Milan ma con qualche errore a livello tecnico nelle giocate chiave

46′- L’arbitro dà il via al secondo tempo

Non ci sono cambi all’intervallo

45+1′-Termina il primo tempo 0-0 tra le due squadre

45’- Un minuto di recupero assegnato

38’- Stulic tenta un’altra giocata ma si aggiusta lo stop con la mano e viene segnalato dall’arbitro

34’- Pulisic si accende con un tiro al volo parato da Falcone

30’- Stulic tenda il colpo ma finisce in curva

26’- Prova il Lecce con un colpo di testa di Siebert sventato molto bene dalla difesa rossonera

21’- Giallo per De Winter. Fallo troppo deciso secondo Zufferli

13’- Ci riprova il portoghese con un tiro da fuori che però non va in porta

9’- Goal annullato a Leao in fuorigioco

7’- Gabbia non catalizza un’azione da goal importante. Colpo di testa da dentro l’area di rigore che esce per poco di fianco al palo sinistro

1’- inizia la gara

Primo tempo