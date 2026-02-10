Jimenez e l’addio al Milan:“Non avrei avuto i minuti che desideravo”

Alex Jimenez, intervistato dal Mundo Deportivo si racconta tra presente e futuro e spiega anche la scelta di lasciare il Milan in estate.

Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ormai ex terzino rossonero Alex Jimenez ha parlato del presente al Bournemouth, dei possibili scenari futuri e anche della scelta di lasciare il Milan in estate.

Ricordiamo come Jimenez sia stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth, prestito che è diventato obbligo perché sono stati soddisfatti i requisiti relativi alle presenze dello spagnolo in Premier. Perciò diventerà ufficialmente un giocatore dei Cherries. Il Milan incasserà circa 20 milioni, da spartire col Real Madrid che ha il 50% sulla rivendita. Ma ecco un estratto delle parole del terzino.

Le parole di Jimenez

Se gli piacerebbe in futuro tornare al Real Madrid:

“Al momento sono concentrato sul Bournemouth, ma tornare al Real Madrid sarebbe un sogno perché sono cresciuto lì: è la casa che mi ha insegnato a essere ciò che sono oggi. Adesso so di avere un contratto qui e sono molto felice, ma non so dove giocherò in futuro”.

Sull’addio al Milan di Allegri e l’approdo al Bournemouth di Iraola:

“Sentivo che al Milan non avrei avuto i minuti che desideravo per questa stagione. Ho visto questa possibilità come un’opportunità e credo che io la stia sfruttando. Il fatto che l’allenatore fosse spagnolo è stato decisivo, ho pensato potesse aiutarmi nell’inserimento. Mi è sempre piaciuto guardare la Premier League e il Bournemouth mi sembrava una squadra divertente”.