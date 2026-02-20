Jashari si prende la scena: prestazione da MVP contro il Como

Jashari protagonista in Milan-Como: prestazione completa, assist e titolo di MVP. Ecco perché può diventare una pedina chiave per Allegri.

La sfida di mercoledì contro il Como ha lasciato al Milan un po’ di amaro in bocca, soprattutto per il risultato finale. Un pareggio, per quanto meglio di una sconfitta, in questo momento va un po’ a ridimensionare le ambizioni rossonere. L’obiettivo è la qualificazione in Champions: il +8 sulla quinta lascia ben sperare, ma il -7 dall’Inter capolista concede, almeno per ora, poco spazio ai sogni di rimonta.

Tuttavia le partite sono ancora tante e c’è soprattutto un derby da giocare, quindi tutto potrebbe anche riaprirsi.

Finalmente Ardon Jashari

Parliamo però di una delle note più liete della gara infrasettimanale: la prestazione di Ardon Jashari. Uno dei grandi acquisti della campagna estiva del Milan, frenato da un brutto infortunio ad agosto, non era ancora riuscito a mostrare fino in fondo le sue qualità, o meglio lo aveva fatto solo a sprazzi.

Chiuso anche a livello di spazio da giocatori come Modric e Rabiot, non ha avuto neanche un minutaggio così elevato dopo il rientro. Ma nelle ultime settimane sta facendo tesoro di ogni occasione concessa.

Quella contro il Como era un’opportunità ghiotta: partire dall’inizio. E Jashari si è fatto trovare pronto. Indicativo il fatto che Allegri lo abbia lasciato in campo per tutti i 90 minuti: lo svizzero ha offerto una prestazione da giocatore completo, efficace e solido in entrambe le fasi. Grintoso e intelligente in fase di riconquista, preciso e lucido in fase di possesso.

Prestazione impreziosita dall’assist per Leao: un lancio illuminante da sotto la metà campo, trasformato in gol dal numero 10 portoghese. A fine gara Jashari è stato anche eletto MVP del match dalle votazioni dei tifosi, segno che un po’ tutti stanno iniziando a capire di che pasta sia fatto questo giocatore.

I suoi 23 anni lo rendono anche un elemento di grande prospettiva. La sensazione è che la sua ascesa al Milan sia appena cominciata. Allegri, con ogni probabilità, gli concederà sempre più spazio: vedremo se sarà confermato dall’inizio già domenica contro il Parma.