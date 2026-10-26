Il Milan conquista una vittoria importante sul campo dell’Udinese, imponendosi per 0-2 e confermando i segnali positivi delle ultime uscite. Al termine della gara, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei rossoneri, soffermandosi sulla capacità della squadra di mantenere alta la competitività nonostante un calendario particolarmente impegnativo.

Amorim dopo la vittoria contro l’Udinese: “Sono orgoglioso dei ragazzi”

LE PAROLE – “Con tutte queste partite e le continue trasferte senza quasi il tempo di allenarsi, sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Quello che hanno fatto oggi, il modo in cui hanno affrontato la partita… sono stati estremamente competitivi per tutti i novanta minuti. Chiunque era in panchina viveva la gara insieme a noi, quindi oggi sono un allenatore molto orgoglioso. Ma adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla prossima. Mentalmente la squadra era pronta e concentrata. Siamo ancora in corsa in tutte le competizioni e abbiamo tutto nelle nostre mani: la stagione è ancora all’inizio, quindi non abbiamo certo bisogno di motivazioni extra. C’è tutto davanti a noi. Dobbiamo solo continuare a essere competitivi e a crescere, specialmente nell’approccio iniziale alle partite, e oggi siamo partiti con il piglio giusto fin dal primo minuto”.

Le parole del tecnico fotografano la soddisfazione per una prestazione convincente, arrivata nonostante gli impegni ravvicinati e le difficoltà legate al calendario.