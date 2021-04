In attesa della sentenza su Ibrahimovic: ecco la strategia del Milan

Leandro Cantamessa, avvocato del Milan, ha spiegato cosa potrebbe accadere a Ibrahimovic dopo l'espulsione a Parma.

MILANO - Leandro Cantamessa, avvocato del Milan, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss sull'evolversi della situazione legata a Zlatan Ibrahimovic, dopo l'espulsione discussa e ingiusta contro il Parma: "Sarà mio figlio, con il sottoscritto, a rappresentare Zlatan in un percorso legale ancora non definito perché siamo in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. Sarà fatto certamente ricorso nella malaugurata ipotesi che le giornate di squalifica per Ibrahimovic siano addirittura due o di più. Tutto dipende da ciò che il Signor Maresca ha scritto nel referto. Se l’arbitro ha dei dubbi su quello che ha sentito, allora lo scriverà e la questione potrebbe avere un risvolto inatteso e clamoroso. Se ammetterà di aver sbagliato, Ibra potrà giocare la prossima gara pur essendo stato espulso a Parma. In caso contrario potrebbero dargli una giornata di squalifica o anche due, ma sarebbe profondamente sbagliato. Gli strumenti della giustizia sportiva non consentono di impugnare una squalifica di una giornata. Bisognerebbe fare un ricorso di urgenza ma questo strumento non è ammesso per le squalifiche di una giornata. E’ stato solo un equivoco non c’è altro da aggiungere. Ribadisco: se l’arbitro dirà di aver sbagliato, la questione si ribalterà. Si è trattato di un equivoco, davvero. Ho ascoltato i sonori riprodotti. Sono frasi innocenti, non c’è neanche una particolare vena polemica. Non so cosa l’arbitro ritenga di aver sentito, so che non ci sono insulti”.