Squalifica Ibrahimovic, Milan pronto ad adire le vie legali

Le ultime novità sul caso che si è aperto al 64esimo della sfida del Tardini tra Milan e Parma con il rosso di Maresca ad Ibrahimovic.

LA PAROLA AI QUOTIDIANI - La Gazzetta dello Sport riporta che non risulta che l’arbitro Maresca abbia scritto nel referto di aver mal interpretato le parole dello svedese, scagionandolo. Zlatan, dunque, salterà sicuramente la sfida di domenica con il Genoa. Sulla presenza di mercoledì 21 a San Siro contro il Sassuolo resta l’interrogativo. Il Corriere della Sera scrive "Ibra, pronto il ricorso se lo stop sarà di due giornate". Il Milan difende il giocatore, che salterà la prossima sfida contro il Genoa. Una giornata di squalifica, infatti, è sicura, visto che il rosso diretto equivale automaticamente ad almeno un turno di stop. Domenica i rossoneri dovranno fare a meno del loro leader. Tuttosport scrive "Ibrahimovic se la caverà con un turno". Solo una retromarcia - difficile da immaginare - di Maresca potrebbe evitare allo svedese una giornata di squalifica dopo l’espulsione di Parma. L’unica possibilità per cancellare del tutto il cartellino rosso sarebbe un’ammissione di errore da parte dell’arbitro nel referto inviato al Giudice Sportivo.

LA LINEA DIFENSIVA GIA' PRONTA - I vertici di via Aldo Rossi non ci stanno. L’espulsione di Zlatan per le proteste nei confronti dell’arbitro Maresca non è andata giù. Qualora fossero commutate, come solitamente normale con rosso diretto, due o più giornate di squalifica ad Ibra, il Milan presenterà immediatamente il ricorso. Questo con tanto di prove audio.. Non dovrebbe essere necessario: l’impressione, infatti, è che alla fine Ibra se la caverà con un solo turno di stop.